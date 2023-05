GP de Monaco: Verstappen et Alonso en première ligne

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a signé la pole position en vue du GP de Monaco. Le Néerlandais a devancé le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) de 0''084.

La lutte pour la pole a atteint une intensité folle dans les étroites rues de Monte Carlo. Verstappen a arraché pour la 23e fois de sa carrière la meilleure place sur la grille, mais pour la première fois à Monaco. Une fois encore, le départ sera crucial dimanche sur un circuit sur lequel il est quasiment impossible de doubler.

La deuxième ligne de départ sera composée par Charles Leclerc (Ferrari) et Esteban Ocon (FRA). Ils devanceront Carlos Sainz (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes).

Ces qualifications ont par contre tourné à la catastrophe pour Sergio Pérez (Red Bull-Honda), vainqueur l'an passé en Principauté. Le Mexicain, actuel 2e du championnat, est parti à la faute en Q1 et n'a plus pu reprendre la piste. Il s'élancera donc de la 20e et dernière place dimanche en course.

/ATS