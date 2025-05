GP de Monaco: Lando Norris vainqueur devant Charles Leclerc

Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix de Monaco. Le pilote anglais a précédé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren-Mercedes).

Norris a conquis la sixième victoire de sa carrière en formule 1, et la deuxième de la saison après l'Australie. Il avait fait le plus dur samedi en décrochant la pole position et n'a commis aucune erreur en course, prenant la tête au départ.

Au championnat du monde, l'écart s'est resserré entre les deux coéquipiers de chez McLaren. Piastri reste leader avec 161 points, mais Norris n'est plus qu'à trois unités de l'Australien.

L'obligation de faire deux arrêts durant le Grand Prix n'a pas bouleversé la hiérarchie dessinée après les qualifications. Mais cela a un peu pimenté l'épreuve, par le biais de stratégies différentes.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a terminé au pied du podium devant Lewis Hamilton (Ferrari) et le rookie français Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda), très convaincant pour sa première en Principauté. Les Sauber-Ferrari ne sont pas parvenues à entrer dans les points. Le Brésilien Gabriel Bortoleto (14e) et l'Allemand Nico Hülkenberg (16e) sont restés loin du compte.

/ATS