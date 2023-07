GP de Grande-Bretagne: Verstappen partira en pole position

Sans surprise, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a signé la pole position en vue du GP de Grande-Bretagne à Silverstone. Le Néerlandais a devancé l'Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes) de 0''241.

C'est la septième fois en dix courses que Verstappen réalise le meilleur temps des qualifications. Le double champion du monde sera le grand favori dimanche, comme toujours cette saison.

Les McLaren, à la peine ces derniers mois, ont retrouvé des couleurs. Le jeune rookie australien Oscar Piastri a en effet pris la 3e place à 0''372. Il a devancé les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz et les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

Une fois encore, Sergio Pérez (Red Bull-Honda) a déçu. Le Mexicain, coéquipier de Verstappen, a manqué pour la cinquième fois de suite Q3, après avoir été sorti dès Q1. Il partira en 16e position.

Pas d'embellie pour les bolides d'Hinwil: Valtteri Bottas et Guanyu Zhou ont dû se contenter des 15e et 18e rangs au volant des Alfa Romeo-Ferrari.

/ATS