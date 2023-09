GP de Catalogne: le sprint remporté par Aleix Espargaro

Aleix Espargaro (Aprilia) s'est imposé à domicile lors du sprint du Grand Prix de Catalogne MotoGP à Barcelone. Il est en effet né à Granollers, soit à proximité immédiate du circuit de Montmeló.

L'Espagnol de 34 ans a devancé de 1''989 le poleman italien Francesco Bagnaia (Ducati). Celui-ci a ainsi encore augmenté son avance au championnat du monde. Le podium a été complété par l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), à 2''040 du vainqueur.

Pour la course dominicale prévue dès 14h00, Bagnaia partira en pole position devant Aleix Espargaro et le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia). Vinales sera en deuxième ligne avec les Ducati de l'Espagnol Jorge Martin et du Français Johann Zarco,

/ATS