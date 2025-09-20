GP d'Azerbaïdjan: Max Verstappen sans rival

Parti de la pole position, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté de main de maître le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Le Néerlandais a fêté le 67e succès de sa carrière en formule 1.

Verstappen n'a pas été menacé durant cette course menée du début à la fin. Il a pu aller signer un quatrième succès en 2025. Le quadruple champion du monde a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams-Mercedes), qui a apporté à son équipe un premier podium cette saison.

Ce week-end a par contre été le pire de l'exercice pour les McLaren-Mercedes. Leader du championnat du monde, l'Australien Oscar Piastri est parti à la faute dès le 1er tour, comme déjà samedi lors des qualifications. Son coéquipier anglais Lando Norris n'a pas pu beaucoup en profiter, car il n'a pu faire mieux que septième. Son retard sur Piastri se monte donc à 25 points, alors que Verstappen pointe à 69 longueurs.

Verstappen très heureux

'Le week-end a été incroyable pour nous. Tout a bien fonctionné en course avec les deux trains de pneus, on avait de l'air propre. Ce n'est jamais facile ici avec le vent, car la voiture bouge beaucoup. Je suis très heureux de cette performance', a déclaré Verstappen.

Malade cette fin de semaine, Russell a vu le drapeau à damier avec soulagement. 'Je me sentais heureusement un peu mieux que vendredi et samedi. Mais je me réjouis de me reposer. Je suis très content de ce résultat', a déclaré le Britannique.

Carlos Sainz était sans doute le pilote le plus heureux sur le podium, son premier chez Williams. 'Honnêtement, j'ai de la peine à décrire mes émotions. C'est encore mieux que mon premier podium en carrière. On s'est battu avec acharnement depuis le début de la saison et on a prouvé aujourd'hui qu'on avait la vitesse', a jubilé l'Espagnol.

Le rookie italien Kimi Antonelli (Mercedes) a fini au pied du podium devant le surprenant Néo-Zélandais Liam Lawson (Racing Bulls-Honda). Les Ferrari ont connu une nouvelle course décevante: Lewis Hamilton a fini huitième juste devant Charles Leclerc.

Les Sauber-Ferrari sont revenues bredouilles de Bakou. Gabriel Bortoleto (11e) et Nico Hülkenberg (16e) ne sont pas parvenus à se hisser dans les points.

