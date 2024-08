GP d'Autriche: Bagnaia s'impose et prend la tête du championnat

Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix d'Autriche MotoGP à Spielberg. Le double champion du monde italien a ainsi pris la tête du championnat du monde.

Déjà vainqueur du sprint samedi, Bagnaia a donc récidivé lors de la course dominicale qui a vu les Ducati signer un quadruplé. Devancé au départ par son rival espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), l'Italien a pris la tête dès le 2e tour et n'a plus été inquiété ensuite pour aller fêter la 25e victoire de sa carrière en catégorie reine, la 35e au total.

Bagnaia a devancé Martin de 3''332 et son coéquipier dans l'équipe officielle Ducati, son compatriote Enea Bastianini de 7''357. L'Espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) a échoué au pied du podium. Il aurait sans doute pu faire bien mieux sans un problème au départ qui l'a fait reculer au 13e rang après un tour. Sa folle remontée a animé la course.

Au championnat, Bagnaia compte désormais 275 points. Il possède cinq longueurs d'avance sur Martin. Le duel entre les deux pilotes s'annonce serré jusqu'au terme de la

/ATS