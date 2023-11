GP d'Abou Dhabi: Verstappen encore et toujours

La saison 2023 de formule 1 s'est conclue comme d'habitude, avec un succès de Max Verstappen (Red Bull-Honda). Le Néerlandais a gagné le GP d'Abou Dhabi et ainsi fêté une 19e victoire en 22 courses.

Parti de la pole position, le triple champion du monde a résisté à trois attaques de Charles Leclerc (Ferrari) lors du 1er tour, avant de prendre le large et de connaître un nouveau Grand Prix sans histoire. Il s'est imposé pour la 54e fois de sa carrière et n'a plus devant lui au palmarès que Lewis Hamilton (103) et Michael Schumacher (91), les deux septuples champions du monde.

Mercedes vice-champion

Derrière Verstappen, qui a franchi la barre des 1000 tours menés durant la saison, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a pris la 2e place à près de 18 secondes. Le podium a été complété par le Britannique George Russell (Mercedes). L'un des rares enjeux de cette ultime course concernait la place de vice-champion des constructeurs. Celle-ci est revenue à Mercedes.

Pour son dernier Grand Prix sous le nom d'Alfa Romeo-Ferrari, l'écurie basée à Hinwil a connu un dimanche bien anonyme. Guanyu Zhou et Valtteri Bottas ont en effet terminé respectivement 17e et 18e.

/ATS