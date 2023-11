GP d'Abou Dhabi: 12e pole de la saison pour Verstappen

Max Verstappen (Red Bull-Honda) continue d'écraser la formule 1. Le triple champion du monde néerlandais s'est adjugé la pole position du GP d'Abou Dhabi, ultime course de la saison.

Verstappen a signé sa 12e pole en 2023 et la 32e de sa carrière. Il a effectué son meilleur tour en Q3 en 1'23''445 et a devancé Charles Leclerc (Ferrari) de 0''139. Oscar Piastri (McLaren-Mercedes/à 0''337) et George Russell (Mercedes/à 0''343) se partageront la deuxième ligne de départ.

Lando Norris (McLaren-Mercedes/à 0''371) et l'étonnant Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda/à 0''523) seront quant à eux en troisième ligne. Parmi les déçus, il y a Lewis Hamilton (Mercedes) et Carlos Sainz (Ferrari), qui n'ont pu faire mieux que respectivement 11e et 16e.

Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas été à la fête non plus, tant s'en faut. Les deux bolides de l'écurie basée à Hinwil ont été sortis en Q1. Valtteri Bottas partira en 18e position, juste devant Guanyu Zhou.

/ATS