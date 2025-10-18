Formule 1: Verstappen gagne le sprint du GP des Etats-Unis

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté à Austin le quatrième des six sprints de la saison de formule 1. Le Néerlandais a précédé George Russell (Mercedes) et Carlos Sainz (Williams-Mercedes).

Verstappen a ainsi signé un treizième succès en sprint. Aucun autre pilote en a gagné plus de deux! Au championnat, son retard s'est réduit: il n'est plus qu'à 54 points d'Oscar Piastri et à 32 points de Lando Norris. Les deux pilotes de McLaren-Mercedes ont été éliminés dès le 1er tour samedi.

La course a en effet connu un chaos total dès le premier virage. Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari) a percuté Oscar Piastri, qui a été projeté dans son coéquipier Lando Norris. En un coup, les deux premiers du championnat ont été éliminés, ainsi que Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes). La voiture de sécurité est entrée en piste jusqu'au terme du 5e des 19 tours, avant de revenir pour les trois dernières boucles après un nouvel accrochage en queue de peloton.

Les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont terminé quatrième et cinquième. Les Sauber-Ferrari de Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg n'ont pas réussi à finir dans le top 8, synonyme de points.

/ATS