Formule 1: Christian Horner et Red Bull, c'est fini

Christian Horner (51 ans) a officiellement quitté ses fonctions dans l'écurie Red Bull. Son contrat, qui courait jusqu'en 2030, a été rompu. Le départ d'Horner avait été annoncé début juillet.

Selon les médias britanniques, le dirigeant historique de l'écurie de F1 Red Bull a touché environ 107 millions d'euros (80 millions de livres sterling) pour compenser la fin de son contrat. 'Oracle Red Bull Racing annonce aujourd'hui que le manager principal et directeur général Christian Horner quittera l'écurie ce jour', a écrit celle-ci dans un communiqué.

Le dirigeant, désormais libre de s'engager ailleurs, avait été 'déchargé de ses fonctions opérationnelles', selon les termes d'un communiqué publié le 9 juillet par Red Bull. L'écurie avait dans le même temps dévoilé l'identité de son successeur, l'ingénieur français Laurent Mekies.

Conflits internes

Cette décision était intervenue après des mois de baisse de performance de l'équipe, battue par McLaren l'an passé au classement des constructeurs, et de conflits internes en raison notamment des accusations visant Horner et de sa relation avec Verstappen et son père.

Christian Horner avait rejoint Red Bull en 2005 comme directeur d'écurie. Il a mené l'équipe à six titres mondiaux chez les constructeurs et à huit pour les pilotes, quatre pour Sebastian Vettel et autant pour Max Verstappen. Il avait fait l'objet en 2024 d'une enquête interne après des accusations de harcèlement sexuel formulées par une employée de l'équipe. Mais il avait été ensuite blanchi.

/ATS