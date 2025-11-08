Ferrari remporte le titre mondial en endurance

Ferrari a remporté le titre de champion du monde d'endurance (WEC). La marque italienne a placé ses voitures aux troisième, quatrième et cinquième places des 8 Heures de Bahreïn.

Cette dernière manche de la saison a été remportée par Toyota. La numéro 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Nick de Vries, partie en première ligne sur la grille de départ, s'est imposée après avoir contrôlé la course de bout en bout, malgré la pression de Peugeot et Cadillac en début de course, puis de Ferrari dans les trois dernières heures. Elle a devancé finalement de 19''378 l'autre Toyota conduite par le Vaudois Sébastien Buemi, accompagné par le Japonais Ryo Hirakawa et le Néo-Zélandais Brendon Hartley.

Ferrari, mal placée au départ, a fait une course intelligente pour remonter petit à petit, et décrocher son premier titre de champion du monde d'endurance depuis 1972. Ses trois équipages trustent aussi les trois premières places au championnat du monde des pilotes, remporté par celui de la Ferrari no 51, les Italiens Antonio Giovinazzi et Alessandro Pier Guidi et le Britannique James Calado.

Ces succès complètent un fabuleux Grand Chelem de tous les titres majeurs de la saison, après la victoire aux 24 Heures du Mans en juin. Le grand battu est Porsche, qui disputait à Bahreïn sa dernière course dans la catégorie reine de l'endurance, après avoir annoncé son retrait en fin de saison.

/ATS