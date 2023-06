F1: Verstappen écrase la concurrence

Max Verstappen (Red Bull) partira en pole position dimanche lors du GP d'Espagne à Barcelone. Il a déclassé la concurrence lors des qualifications sur le circuit catalan.

Verstappen a tourné en 1'12''272 et a devancé Carlos Sainz (Ferrari) de presque une demi-seconde (0''462). La deuxième ligne sera composée par Lando Norris (McLaren-Mercedes) et Pierre Gasly (Alpine-Renault), mais le Français pourrait subir une pénalité.

Le double champion du monde néerlandais, qui avait été le plus rapide lors des trois séances d'essais libres, fera figure d'immense favori pour la course, une fois encore. Sauf incident, on ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher de signer un 40e succès en F1 sur la piste où il avait débloqué son compteur en 2016.

Plusieurs surprises se sont produites dans ces qualifications. Sergio Pérez (Red Bull) et George Russell (Mercedes) ont été sortis en Q2, alors que Charles Leclerc (Ferrari) n'a même pas pu s'extraire de Q1 avec le 19e chrono.

