F1: McLaren pour confimer, Red Bull pour rebondir

McLaren, qui a remporté trois des quatre premières courses de la saison, vise un nouveau succès ce dimanche sur le circuit urbain ultra-rapide de Jeddah.

Red Bull tentera pour sa part de rebondir après une prestation calamiteuse à Bahreïn le week-end dernier.

Les monoplaces de couleur papaye semblent bien parties pour monopoliser le podium cette année. Au classement des constructeurs, l'écurie britannique a déjà creusé un écart conséquent puisqu'elle compte 58 points d'avance sur Mercedes et 80 sur Red Bull, alors que Ferrari pointe déjà à 94 longueurs.

Mais si le vice-champion du monde britannique Lando Norris est toujours en tête du classement des pilotes, il est désormais talonné par son coéquipier Oscar Piastri (77 points contre 74). Vainqueur sans trembler à Bahreïn dimanche, l'Australien, qui compte déjà deux victoires et deux pole positions en 2025, se pose désormais en principal adversaire de Norris pour la couronne mondiale.

Sur le spectaculaire tracé saoudien posé au bord de la Mer Rouge, Norris et Piastri feront donc encore figures de favoris. Mais comme les autres pilotes, ils seront en permanence sur le fil car le circuit de Jeddah ne tolère aucune erreur. Avec pas moins de trois zones DRS et de nombreuses possibilités de dépassement, le circuit urbain le plus rapide de la saison promet un beau spectacle entre les McLaren et la meute de poursuivants, Mercedes en tête.

Red Bull attendue au tournant

L'écurie allemande réalise un superbe début de saison, à l'image de son rookie italien Andrea Kimi Antonelli, qui impressionne pour ses débuts en F1 au côté de George Russell. Red Bull sera en revanche attendue au tournant après le fiasco de Bahreïn. Une semaine après son succès au Japon, Max Verstappen avait en effet été en difficulté durant tout le week-end dans la petite île du Golfe.

S'il a réussi à terminer 6e du Grand Prix après avoir roulé en toute dernière position, c'est en grande partie grâce à l'intervention de la voiture de sécurité qui lui a permis de revenir sur ses adversaires devant lui lors d'un redémarrage en peloton.

