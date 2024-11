F1: Les qualifications reportées à dimanche

La séance de qualifications du Grand Prix du Brésil a dû être reportée de samedi à dimanche en raison de fortes pluies. Elle avait tout d'abord été retardée à plusieurs reprises.

La pluie était annoncée pour samedi à São Paulo. Et si la course sprint a pu se dérouler sur une piste sèche, la pluie a fait une apparition remarquée. Pas question de lancer les pilotes dans ces conditions, qui n'ont pas évolué dans le délai espéré. Il ne restait plus qu'à reporter les qualifications.

C'était la sixième fois de l'histoire de la Formule 1 que les qualifications doivent être reportées au dimanche, la première fois depuis cinq ans. En 2019 à Suzuka, un typhon avait alors bouleversé le programme du Grand Prix du Japon. Le circuit de Suzuka a d'ailleurs été le théâtre de deux autres reports des qualifications.

/ATS