Doublé de Red Bull, Verstappen devance Perez

Red Bull a dominé le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Comme il y a une semaine lors de l'ouverture de la saison au Bahreïn, Max Verstappen s'est imposé devant Sergio Perez et Charles Leclerc, 3e.

Ce deuxième doublé de la saison est également le 30e de l'histoire de l'équipe Red Bull, qui fait également les gros titres en dehors des circuits depuis des semaines en raison d'une lutte de pouvoir au niveau de la direction.

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen en est déjà à neuf victoires consécutives. Pour rappel, le Néerlandais avait établi un record la saison passée en remportant 19 des 22 Grands Prix.

Parti en pole, le patron a certes dû céder brièvement sa place de leader à Lando Norris (McLaren) après un arrêt anticipé au stand, mais au début du 13e tour, Verstappen a de nouveau dépassé l'Anglais dans la ligne droite. Parfait pour aller chercher sa 56e victoire en Grand Prix.

Les pilotes de l'équipe Sauber se sont classés en queue de peloton lors de cette course nocturne sur le circuit urbain de Djeddah. Valtteri Bottas s'est classé 17e et Zhou Guanyu 18e et dernier.

/ATS