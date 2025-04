Champion du monde en titre, Jorge Martin va faire son retour

Jorge Martin (Aprilia) fera son retour ce week-end lors du Grand Prix du Qatar, a annoncé mardi son équipe. L'Espagnol a dû faire l'impasse sur les trois premières courses de la saison.

'J'ai une énorme envie de revenir sur la piste et je suis heureux de pouvoir au moins essayer de courir au Qatar', déclare le champion du monde en titre, pas encore tout à fait rétabli de sa blessure à la main gauche.

'Je ne sais pas où j'en suis physiquement - je ne suis clairement pas à 100%. On va essayer de faire de notre mieux et de progresser petit à petit', ajoute-t-il, précisant n'être 'même pas sûr de pouvoir terminer la course', longue de 22 tours sur le circuit de Lusail (5,4 km).

'Sa participation (...) reste conditionnée à l'approbation de la délégation médicale du championnat du monde MotoGP', prévient par ailleurs Aprilia.

Blessé en Malaisie

Martin, qui s'était blessé lors des essais de pré-saison à Sepang (Malaisie) et avait dû être opéré début février, avait connu une nouvelle chute qui avait nécessité une nouvelle intervention à la main gauche fin février, juste avant la manche inaugurale de la saison en Thaïlande.

Après son forfait sur les trois premières courses, l'Espagnol a peu de chances de pouvoir conserver son titre mondial cette saison.

Son compatriote Alex Marquez (Ducati-Gresini) occupe actuellement la tête du classement des pilotes avec 87 points, juste devant son frère et sextuple champion du monde Marc Marquez (Ducati) et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), titré en 2022 et 2023.

/ATS