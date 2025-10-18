Bezzecchi remporte le sprint à Phillip Island

L'Italien Marco Bezzecchi a remporté la course sprint du GP d'Australie, 19e des 22 manches de la saison en MotoGP, samedi sur le circuit côtier de Phillip Island.

Le pilote Aprilia a devancé les Espagnols Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) et Pedro Acosta (KTM).

Parti en pole position pour la cinquième fois cette saison, le Français Fabio Quartararo a franchi la ligne d'arrivée septième au guidon de sa Yamaha. Les Ducati, dominatrices cette saison, se sont montrées en retrait puisque la première d'entre elles, celle de l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), a terminé 5e devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), 6e.

Blessés, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) - déjà assuré du titre dans la catégorie-reine - et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Australie.

/ATS