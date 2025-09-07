Bezzecchi remporte le sprint, Marc Marquez chute

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin ...
Bezzecchi remporte le sprint, Marc Marquez chute

Bezzecchi remporte le sprint, Marc Marquez chute

Photo: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP. Leader du championnat du monde, Marc Marquez (Ducati) est quant à lui tombé.

Parti en pole position, Marco Bezzecchi a effectué une course très solide. L'Italien l'a emporté devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini/2e à 1''000) et son compatriote Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46/3e à 2''551).

Bezzecchi, qui a profité de la chute de Marc Marquez au 6e tour alors que ce dernier venait de prendre les commandes, a remporté sa deuxième victoire dans un sprint, et le deuxième succès de sa saison après le Grand Prix de Grande-Bretagne fin mai.

Marc Marquez reste néanmoins plus que solidement installé en tête du classement général. Sa marge sur son dauphin, son frère cadet Alex, est de 173 unités, alors qu'il ne restera que six week-ends de compétition à l'issue de ce GP de St-Marin.

/ATS
 

Actualités suivantes

GP d'Italie: Max Verstappen retrouve la victoire

GP d'Italie: Max Verstappen retrouve la victoire

Sports motorisés    Actualisé le 07.09.2025 - 16:39

Fin de série pour Marc Marquez, battu par son frère

Fin de série pour Marc Marquez, battu par son frère

Sports motorisés    Actualisé le 07.09.2025 - 14:53

Ferrari en mission rédemption chez elle en Italie

Ferrari en mission rédemption chez elle en Italie

Sports motorisés    Actualisé le 07.09.2025 - 04:03

Verstappen en pole à Monza, devant les McLaren

Verstappen en pole à Monza, devant les McLaren

Sports motorisés    Actualisé le 06.09.2025 - 17:25

Articles les plus lus

Marc Marquez profite des malheurs de son frère

Marc Marquez profite des malheurs de son frère

Sports motorisés    Actualisé le 06.09.2025 - 15:37

Verstappen en pole à Monza, devant les McLaren

Verstappen en pole à Monza, devant les McLaren

Sports motorisés    Actualisé le 06.09.2025 - 17:25

Ferrari en mission rédemption chez elle en Italie

Ferrari en mission rédemption chez elle en Italie

Sports motorisés    Actualisé le 07.09.2025 - 04:03

Fin de série pour Marc Marquez, battu par son frère

Fin de série pour Marc Marquez, battu par son frère

Sports motorisés    Actualisé le 07.09.2025 - 14:53

Gasly prolonge chez Alpine jusqu'à fin 2028

Gasly prolonge chez Alpine jusqu'à fin 2028

Sports motorisés    Actualisé le 06.09.2025 - 12:09

Marc Marquez profite des malheurs de son frère

Marc Marquez profite des malheurs de son frère

Sports motorisés    Actualisé le 06.09.2025 - 15:37

Verstappen en pole à Monza, devant les McLaren

Verstappen en pole à Monza, devant les McLaren

Sports motorisés    Actualisé le 06.09.2025 - 17:25

Ferrari en mission rédemption chez elle en Italie

Ferrari en mission rédemption chez elle en Italie

Sports motorisés    Actualisé le 07.09.2025 - 04:03