Antonelli partira en pole position à Suzuka

Kimi Antonelli (Mercedes) partira en première position du GP de F1 du Japon, pour la seconde ...
Antonelli partira en pole position à Suzuka

Antonelli partira en pole position à Suzuka

Photo: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON

Kimi Antonelli (Mercedes) partira en première position du GP de F1 du Japon, pour la seconde fois consécutive. L'Italien était devenu en Chine il y a 15 jours le plus jeune 'poleman' de l'histoire.

Sur le circuit très exigeant de Suzuka, le prodige de 19 ans s'est montré samedi le plus rapide lors des qualifications. Il a devancé de 0''298 son coéquipier britannique George Russell, actuel leader du Championnat du monde.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a réalisé le 3e temps en Q3, à 0''354. Il partagera la deuxième ligne avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 4e à 0''627. Le tenant du titre, le Britannique Lando Norris (McLaren), figurera en 5e position sur la grille de départ dimanche (à 7h heure suisse).

/ATS
 

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