Alex Marquez va manquer les GP d'Italie et de Hongrie

Alex Marquez manquera les deux prochains Grands Prix en Italie (31 mai) et en Hongrie (7 juin) ...
Alex Marquez va manquer les GP d'Italie et de Hongrie

Alex Marquez va manquer les GP d'Italie et de Hongrie

Photo: KEYSTONE/EPA/Siu Wu

Alex Marquez manquera les deux prochains Grands Prix en Italie (31 mai) et en Hongrie (7 juin), a annoncé jeudi son équipe Gresini Racing.

L'Espagnol a été victime de deux fractures après sa violente chute lors du GP de Catalogne dimanche. Le frère cadet du champion du monde Marc Marquez pourrait faire son retour au plus tôt au GP de la République tchèque le 21 juin, si ses blessures évoluent au mieux.

Alex Marquez a fait une chute impressionnante dimanche après avoir percuté à pleine vitesse son compatriote Pedro Acosta, dont la moto a brutalement ralenti en pleine ligne droite en raison d'un problème mécanique. Il a été opéré dimanche soir avec succès de fractures à une vertèbre et à la clavicule droite.

/ATS
 

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