Alex Marquez s'impose en MotoGP, triplé espagnol

Alex Marquez a remporté dimanche le Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang.

L'Espagnol était assuré depuis la veille de terminer deuxième du championnat du monde de MotoGP derrière son frère Marc déjà titré.

Le pilote Ducati-Gresini a devancé son compatriote Pedro Acosta (KTM), deuxième à 2''676 et qui égale sa meilleure performance dans l'élite. Joan Mir (Honda), champion du monde en 2020, complète un podium 100% espagnol à l'issue de cette 20e des 22 manches de la saison.

Parti en pole position et vainqueur du sprint samedi, le double champion du monde Francesco Bagnaia a abandonné à trois tours de la fin, visiblement victime d'un problème sur sa Ducati alors qu'il était 3e. L'Italien laisse ainsi la 3e place du classement général à son compatriote Marco Bezzecchi, pourtant seulement 11e dimanche.

Blessés, Marc Marquez (Ducati) et le champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Malaisie.

/ATS