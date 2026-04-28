Jacques Cornu n’est plus. Le pilote neuchâtelois est décédé lundi à la suite d’une longue maladie. Il devait fêter ses 73 ans le 15 mai prochain. Le palmarès de Jacques Cornu comprend trois succès en Grand Prix Moto des 250 centimètres cubes : il avait remporté les Grands Prix de France et d’Autriche en 1988 ainsi que de Belgique une année plus tard. Au total, il a fêté 21 podiums à ce niveau, terminant à deux reprises troisième du classement général établi sur l’ensemble de la saison. En 1982, il a aussi gagné avec Jean-Claude Chemarin le championnat du monde d’endurance moto.

Jacques Cornu a marqué l’histoire motocycliste suisse. Reconnu pour son charisme, il s’est aussi beaucoup investi pour la formation des motards après avoir créé la Masters School Cornu.

Nous l’avions reçu le 26 janvier 2022, dans le cadre de notre Matinale. Il avait évoqué les aléas de sa carrière « De la galère à la victoire ». Jacques Cornu relatait qu’à l’époque pour assouvir sa passion, avant de connaître la gloire, il devait économiser chaque centime. /mne

