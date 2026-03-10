Deux duos de Neuchâteloises au Rallye Aïcha des Gazelles

Les routes du 35e Rallye Aïcha des Gazelles seront parcourues par deux duos de Neuchâteloises. Cette compétition automobile est réservée aux femmes. Elle se dispute sur neuf jours. Son but est de rallier des balises en parcourant le moins de kilomètres possibles, sans GPS, uniquement avec des cartes et une boussole.

Le premier équipage du canton à s’être lancé le défi de concourir en terre marocaine est composé de deux habitantes du Littoral : Sarah Perrin et Monica Cherno, de l’équipe Swiss-Spirit. C’est lorsqu’elle a passé le cap des soixante ans que Monica Cherno s’est décidée à se lancer sur le Rallye Aïcha des Gazelles. Sa coéquipière Sarah Perrin a pris une retraite anticipée, ce qui lui a donné une motivation supplémentaire pour se lancer aux côtés de sa fidèle amie, qu’elle a connue lorsqu’elles travaillaient dans la même entreprise.

« Quand Monika m'a parlé du Rallye Aïcha des Gazelles, ça tombait à point nommé puisque j'avais du temps et, moi, tout ce qui sort des sentiers battus, je fonce à tête baissée. Je ne m'étais pas rendu compte de l'ampleur du phénomène tout de suite, mais pour le moment je ne regrette pas », ajoute Sarah Perrin.