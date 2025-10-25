Jonathan Hirschi signe la passe de trois

Le pilote du Val-de-Ruz a enlevé pour la troisième année consécutive le Rallye international ...
Jonathan Hirschi est bien le roi du Valais (photo archives : Georges Henz). Jonathan Hirschi est bien le roi du Valais (photo archives : Georges Henz).

Jonathan Hirschi est imbattable ! le pilote du Val-de-Ruz a gagné pour la troisième année consécutive le Rallye international du Valais, samedi à Martigny. Il a terminé en tête de sept des 13 spéciales qui figuraient au programme de la course, entre jeudi soir et samedi. Navigué par Charlène Greppin, Jonathan Hirschi récolte le fruit de sa régularité. Au volant de sa Citroën C3, il relègue son dauphin, le Néerlandais Jos Verstappen (père du pilote de Formule 1) à 21 secondes.

À relever aussi, la très bonne course de Jérémie Toedtli. Le Neuchâtelois prend la septième place du classement final. /mne


