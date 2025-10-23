Ambitions différentes pour les pilotes neuchâtelois en Valais

Toedtli, quatre ans après

Après une longue pause, Jérémie Toedtli s’alignera, lui aussi, au Rallye du Valais. Il n’avait plus disputé cette épreuve depuis 2021. Lors de son dernier passage sur les routes valaisannes, il avait été disqualifié et accusé de tricherie en raison de modifications apportées à son moteur. Le Neuchâtelois avait finalement été blanchi et sacré champion de Suisse junior avec son ancienne copilote Julie Faure. Cet épisode l’avait poussé à se retirer du championnat durant plusieurs années. « C’est sûr qu’il fallait prendre un peu de recul. On a été blanchi par les commissaires suisses, donc on a quand même eu notre titre. Mais ça aurait pu se passer différemment », explique le pilote.

Aujourd’hui, le trentenaire revient à la compétition avec l’envie de bien faire, accompagné du Français Alexandre Chioso, son copilote. « J’avais à cœur de rouler avec lui. Pour moi, l’équipage est très important. J’ai confiance en lui, il a confiance en moi, et c’est avant tout du plaisir », ajoute-t-il.