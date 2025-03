La Formule 1 revient et promet d’être palpitante

Un plateau rajeuni

La course au titre ne sera pas la seule curiosité cette saison en Formule 1. Cinq jeunes pilotes : le Brésilien Gabriel Bortoleto, le Français Isack Hadjar, l’Australien Jack Doohan, l’Italien Kimi Antonelli et le Britannique Oliver Bearman vont vivre leur première saison dans l’élite et ils comptent bien marquer les esprits. « Moi je vais suivre Kimi Antonelli. On met dans une Mercedes, une des voitures les plus performantes, un gamin de 18 ans qui a du talent mais pas d’expérience », explique Luc Domenjoz.