Loris Kyburz, pilote d'endurance

Loris Kyburz a bouclé sa saison par un résultat décevant sur le circuit du Castellet : le jeune pilote bevaisan et ses deux coéquipiers du Team Graff Racing se sont classés 14e lors de l’ultime manche de l’European Prototype Cup, le championnat d’Europe d’endurance des prototypes. Cette performance assombrit légèrement un bilan de saison satisfaisant marqué par deux podiums : avec ses coéquipiers, Loris Kyburz avait pris le 2e rang en mars – déjà au Castellet – lors de la course d’ouverture et en septembre sur le circuit de Mugello.

Au classement annuel des pilotes, Loris Kyburz termine dixième sur une soixantaine d'engagés : un rang jugé encourageant. Au début de cette année, Loris Kyburz avait choisi d’abandonner la monoplace pour passer aux prototypes d’endurance. L’étudiant en microtechnique de 22 ans entend poursuivre sur cette voie la saison prochaine : « En 2025, je vais participer au même championnat que cette année. Après une saison d’apprentissage, j’aimerais me montrer plus performant et progresser. »