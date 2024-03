Max Verstappen est-il indétrônable ?

La Formule 1 est officiellement de retour depuis ce week-end. La première manche du Championnat du monde s’est tenue samedi à Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Et la tendance en 2024 est la même que celle de 2023 : à la fin, c’est Max Verstappen qui gagne. Le pilote néerlandais de Red Bull s’est imposé sans coup férir. Il a devancé de plus de 22 secondes son coéquipier Sergio Pérez et de près de 25 secondes la Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz. Pourtant, les qualifications du vendredi laissaient présager plus de suspense, notamment du côté de Ferrari ou de Mercedes. « Au niveau des qualifications, il n’était pas du tout assuré que Max Verstappen signe la pôle. Il a profité des erreurs de ses adversaires », explique Luc Domenjoz, journaliste spécialiste de Formule 1.