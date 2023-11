Jonathan Hirschi a vu double

Pourtant, cette saison 2023 avait très mal commencé pour le pilote de Cernier. Au rallye de Montecarlo, Jonathan Hirschi et son navigateur Michaël Volluz ont subi un gros accident. Ils ont vu leur voiture s’enflammer après une crevaison survenue lors de la neuvième spéciale. Michaël Volluz a ensuite été héliporté vers l’hôpital de Nice où il a subi des examens et été soigné pour des brulures aux mains. « Le feu c’est marquant. On se remet aussi facilement en question. Ce n’était pas évident car on n’avait pas fait d’erreur et on a eu quelque chose d’assez grave », détaille Jonathan Hirschi. /dpi