Hirschi et Hotz sur le podium du rallye du Tessin

Joli week-end tessinois pour les pilotes neuchâtelois de rallye. Le Vaudruzien Jonathan Hirschi et son copilote valaisan Michaël Volluz ont pris la deuxième place du rallye du Tessin, à 38 secondes d'un équipage italo-suisse. Meilleur duo helvétique dans cette course, le tandem a devancé le Neuchâtelois Grégoire Hotz et son copilote tessinois Pietro Ravasi, troisièmes, de 31 secondes. /vco