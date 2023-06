Jonathan Hirschi remporte le Rallye du Chablais

Jonathan Hirschi n’a pas manqué le rendez-vous de cette année au rallye du Chablais. Deuxième l’année dernière, le Neuchâtelois a remporté l’épreuve qui s'est terminée samedi en Valais. Il devance au final Jonathan Michellod, vainqueur de l’édition 2022 et le Jurassien Sacha Althaus. Jonathan Hirschi était engagé avec sa coéquipière et compagne Sarah Lattion, qui remplace son copilote habituel Michaël Volluz.

Si la victoire est au bout, la journée n’a pas été de tout repos : trois spéciales ont été annulées en raison de plusieurs incidents sur les tracés. « C’était une longue journée, mais ce sont les aléas du rallye. Des fois, cela se passe toujours bien, des fois ce sont des rallyes plus longs. Cela fait partie de la discipline et il faut l’accepter », a réagi le Neuchâtelois au micro de nos confrères de Radio Chablais. Sur les routes, bataille il y a eu. Jonathan Hirschi a longtemps été aux prises avec Jonathan Michellod et Mike Coppens, avant que celui-ci n’abandonne lors de la deuxième journée. « J’ai eu de la chance, à moins que ce soit de la prudence », ajoute-t-il.