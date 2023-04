Léna Bühler attaque la saison de F1 Academy

Des objectifs élevés

Pour cette première saison, la pilote de l’écurie ART Grand Prix ne veut pas faire dans la dentelle et annonce la couleur. « Mon but est de gagner le championnat. La saison serait réussie si je finis dans le top-3 mais le plus grand objectif, c’est de gagner », assène-t-elle. Pour y arriver, Léna Bühler devra concourir sur des circuits mythiques tels que Monza, Austin ou encore le Castellet. La jeune femme reconnait d’ailleurs qu’elle a hâte de faire chauffer la gomme aux États-Unis et sur la piste de Zandvoort aux Pays-Bas. /sma-dpi