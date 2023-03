Loris Kyburz change de cap

Loris Kyburz renonce aussi aux monoplaces pures pour des questions financières : « Si j’avais choisi de franchir un palier supplémentaire et m’aligner dans un championnat d’Europe, j’aurais dû réunir un budget de quelque 500'000 francs. C’est tout simplement impossible ». L’étudiant bevaisan en ingénierie horlogère se tourne donc vers des prototypes : « Ces bolides sont destinés rouler beaucoup plus longtemps. Ils sont plus solides, plus costauds. On les surnomme parfois des camions mais ils vont tout de même très vite ».