Loris Kyburz vice-champion en Formule 3

Il l’a fait ! Membre du Team Graff Racing, Loris Kyburz a décroché le titre de vice-champion de l’Ultimate Cup Series 2022 en Formule 3 Renault. Au classement général final, le pilote bevaisan s’est classé deuxième derrière Nicolas Prost, qui compte 20 ans de carrière. C’était dimanche au terme d’une 6e et dernière manche qui a eu lieu ce week-end sur le fameux circuit Paul Ricard au Castellet, en France. Deuxième lors des qualifications ainsi que lors de la première course, Loris Kyburz a dû se battre pour remonter de la 20e à la 4e place de la deuxième course, après un malheureux calage au départ. A l’heure du bilan de saison, le jeune bevaisan ne cachait pas son bonheur : « Je suis très fier d’avoir réussi à atteindre les objectifs annoncés en début de saison qui étaient premièrement de réussir à réunir le budget très conséquent pour participer à toutes les manches du championnat et aussi de terminer sur l’une des marches du podium final ». /comm-mne