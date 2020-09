Viktoria Rebensburg à la retraite

Viktoria Rebensburg a annoncé sa retraite. La décision de la championne olympique de géant en 2010 est une surprise à environ un mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde.

'Aujourd'hui n'est certainement pas un jour facile pour moi, car j'ai décidé de mettre fin à ma carrière avec effet immédiat après 13 ans', a écrit l'Allemande de 30 ans sur les réseaux sociaux. Elle a pris cette décision 'avec le cœur lourd et après mûre réflexion ces dernières semaines'. Après ma blessure au printemps et les deux derniers mois d'entraînement sur neige, j'ai réalisé que je ne pourrai plus atteindre mon meilleur niveau.'

Depuis sa victoire aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, Rebensburg faisait partie des meilleures athlètes de sa génération. Après la fin de la carrière de Maria Höfl-Riesch en 2014, elle était de facto la figure de proue de l'équipe féminine allemande. Elle a compilé 19 victoires en Coupe du monde en géant, en Super-G et en descente, en plus de remporter l'argent dans sa discipline de prédilection, le géant, aux Championnats du monde en 2015 et 2019.

'Depuis mon enfance, j'ai toujours eu l'ambition et la motivation de chercher la victoire et de vous inspirer sur les pistes. Mais maintenant j'ai le sentiment de ne plus pouvoir tenir cette promesse et c'est pour une décision aussi difficile à prendre qu'inévitable', a expliqué la championne allemande.

/ATS