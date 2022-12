Marco Odermatt éparpille l'opposition façon puzzle

Marco Odermatt a réussi une véritable démonstration à l'occasion de la première manche du deuxième géant Coupe du monde à Alta Badia.

Neuvième seulement de la première manche dimanche, le Nidwaldien avait retrouvé toutes ses sensations le lendemain. Le champion olympique a aligné les portes sur la Gran Risa avec son style si coulé. A l'arrivée, les dégâts étaient importants pour l'opposition. Seul le Norvégien Henrik Kristoffersen a pu rester à moins d'une seconde (0''60).

Loïc Meillard s'est hissé au troisième rang avec un retard de 1'10''. Le skieur d'Hérémence, à la peine au début du tracé, a effectué une superbe fin de course où il a même repris du temps à Odermatt. Justin Murisier est plus loin que la veille où il pointait au 8e rang. Il a terminé 11e, mais a déjà déboursé 2''80 d'écart.

Deux autres Suisses ont arraché leur qualification pour la deuxième manche sur un parcours rendu toujours plus difficile par le passage des concurrents. Gino Caviezel a terminé 16e à plus de 3 secondes, et le Grison Danielle Sette, 29e, à 4''65..

Le vainqueur de la veille, le Norvégien Lucas Braathen a connu l'élimination très rapidement.

La deuxième manche est prévue à 13h30.

/ATS