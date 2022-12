Kranjec mène, Meillard 6e, Odermatt que neuvième

Marco Odermatt n'occupe qu'un inhabituel 9e rang pour lui au terme de la première manche du géant de Coupe du monde à Alta Badia. Le Slovène Zan Kranjec mène la danse.

Odermatt a concédé 1''42 sur la piste Gran Risa, qui est une des plus difficiles de la Coupe du monde avec la Chuenisbärgli à Adelboden. Le Nidwaldien, deuxième et septième de la descente de Val Gardena les jours auparavant, a visiblement eu de la peine à passer de la descente au géant. D'autant plus que la manche à Alta Badia était piquetée très serrée.

Zan Kranjec fut celui qui a le mieux relevé le défi. Le Slovène mène avec 0''60 d'avance sur Henrik Kristoffersen et 0''73 sur un autre Norvégien Lucas Braathen.

Le meilleur Suisse du classement intermédiaire est Loïc Meillard, 6e à 1''29. Deux centièmes plus loin, on retrouve Justin Murisier, 8e.

Le départ de la deuxième manche du premier des deux géants d'Alta Badia sera donné à 13h30.

