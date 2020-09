Davantage de courses en Suisse

Swiss-Ski et la FIS ont communiqué sur la saison à venir. Mais le calendrier définitif de la Coupe du monde, qui comporte cinq étapes en Suisse, ne sera validé qu'en octobre.

En raison de la situation actuelle relative au COVID-19, la FIS a dû mettre les bouchées doubles pour aménager un calendrier cohérent avec des épreuves en Europe. La Suisse aura droit à cinq étapes avec les traditionnelles courses d'Adelboden et de Wengen pour les messieurs, deux descentes à Crans-Montana les 23 et 24 janvier 2021 et deux Super-G à St-Moritz les 5 et 6 décembre. Et pour compléter, les finales de la Coupe du monde se tiendront à Lenzerheide du 17 au 21 mars 2021.

A noter que les épreuves parallèles de Davos, programmées le 1er janvier, sont reportées d'une année. Les caravanes de la Coupe du monde féminine et masculine se déplaceront en effet séparément et seront strictement cloisonnées la saison prochaine en raison du COVID-19. Etant donné que l’épreuve parallèle doit avoir lieu en plein cœur de la haute saison touristique et à proximité du centre-ville de Davos, il aurait été très difficile sur le plan organisationnel d’isoler la zone de compétition et de gérer les flux de spectateurs conformément aux directives sanitaires.

Pour 'compenser' cette perte, Swiss-Ski pourra organiser un deuxième géant à Adelboden. Le programme traditionnel sur le Chuenisbärgli (un géant le samedi et un slalom le lendemain) sera complété par un autre géant le vendredi 8 janvier. La semaine suivante, Wengen accueillera une descente-sprint le vendredi, avant la traditionnelle descente du Lauberhorn le samedi. Le slalom du dimanche a pu être maintenu au programme des 91e courses du Lauberhorn (15-17 janvier 2021). Il est prévu que les techniciens s’entraînent durant la semaine au sein de leur groupe à Adelboden et soient ensuite hébergés à Grindelwald et Interlaken en vue de la course. Ils resteront ainsi séparés des spécialistes de vitesse.

Swiss-Ski annonce en outre être prêt à examiner avec ses organisateurs la possibilité de reprendre des courses au pied levé. Le nouveau calendrier de Coupe du monde de ski alpin sera définitivement validé au début du mois d’octobre (le 3) par le Conseil de la FIS à Zurich.

La question de la présence et éventuellement le nombre de fans autorisés lors de chaque événement de Coupe du monde en Suisse, ainsi que des conséquences au niveau du financement, seront examinées ces prochaines semaines.

