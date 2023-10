Ilan Pittier skie dans un tunnel

Ilan Pittier prépare activement sa première saison au sein de l’élite mondiale du ski nordique. Âgé de 20 ans, le fondeur des Hauts-Geneveys a fait ses preuves chez les plus jeunes ; il a notamment terminé 11e du sprint des championnats du monde juniors de l’hiver dernier.

Ilan Pittier va désormais se frotter aux plus grands, pour ne pas dire les tous grands. Il a rejoint la catégorie élites et il a l’obligation de franchir un palier supplémentaire pour être compétitif. Ilan Pittier se prépare d’ailleurs en conséquence. Vélo, ski-roues, musculation ou encore course à pied : sa préparation estivale touche à sa fin. Celle-ci s’est très bien déroulée et le sociétaire du Ski-club La Vue-des-Alpes a déjà tâté l’or blanc il y a une semaine, non pas sur un glacier, mais dans un boyau de béton de deux kilomètres. C’est en effet à Oberhof, en Allemagne, que tous les fondeurs de haut niveau peaufinent leur technique sur une neige artificielle, avant d’attaquer la saison hivernale : « C’est un peu spécial et monotone. C’est à l’intérieur et il n'y a pas vraiment de fenêtres », estime Ilan Pittier. « Mais c’est vraiment important avant l’hiver, pour pouvoir aborder la saison avec plus de confiance et un bon feeling ».