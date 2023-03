Coupe du monde: coup double pour Lara Gut-Behrami à Soldeu

Lara Gut-Behrami (31 ans) a remporté le globe du super-G pour la quatrième fois de sa carrière. La Tessinoise s'est imposée à Soldeu lors des finales de la Coupe du monde.

Elle a ainsi dépassé in extremis Elena Curtoni, qui comptait 19 points d'avance avant cette ultime course. L'Italienne, victime la veille d'une grosse chute en descente, n'a pas réussi à rivaliser avec la Suissesse et n'a fini que 10e à 1''23.

Lara Gut-Behrami l'a emporté avec 0''22 d'avance sur Federica Brignone et 0''47 sur la Norvégienne Ragnhild Mowinckel. Deux autres Suissesses se sont illustrées: Corinne Suter a fini 4e au pied du podium, à 0''55, juste devant Michelle Gisin (à 0''82).

Après 2014, 2016 et 2021, c'est la quatrième fois que Lara Gut-Behrami s'adjuge le globe du super-G. Elle a remporté 19 de ses 37 succès en Coupe du monde dans cette spécialité. Cet hiver, la Tessinoise a fêté trois victoires, deux en super-G et une en géant.

/ATS