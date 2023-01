Jeunes fondeurs neuchâtelois sur tous les fronts

La première partie des championnats de Suisse juniors de ski nordique s’est tenue samedi et dimanche à Ulrichen, dans la Vallée de Conches. Elle n’a permis aux fondeurs neuchâtelois de se hisser sur le podium. Deux disciplines étaient au programme : un sprint en style libre et une poursuite en style classique. C’est Léo Guenin du SC La Vue-des-Alpes qui a réalisé les performances les plus solides : il a signé le 12e rang des moins 20 ans dans les deux épreuves. Son camarade de club, Ilan Pittier, s’est classé respectivement 14e et 16e.





Les Universiades

Maxime Béguin, lui, n’était pas présente dans la Vallée de Conches. Le jeune vaudruzien est actuellement aux Etats-Unis à l’occasion des championnats du monde universitaire de Lake Placid. Il a pris part à sa première course dimanche. L’étudiant en sciences économique de l’Université de Neuchâtel s’est classé 25e du team sprint mixte avec la Bernoise Clara Wohler. « Maxime Béguin a entamé son parcours international avec brio », a expliqué l’un de ses coaches, dans le communiqué du Giron jurassien des clubs de sports de neige : « Il sera maintenant aligné sur des disciplines correspondant à son profil, notamment le 30 km en style libre du dimanche 22 janvier où il pourra exprimer tout son potentiel ». /comm-mne