Maxime Béguin aux Jeux universitaires d'hiver

Maxime Béguin sélectionné pour les Jeux mondiaux universitaires d'hiver 2023. Le fondeur du SC La Vue-des-Alpes fait partie des athlètes suisses de ski nordique retenus pour se rendre du 12 au 22 janvier prochain à Lake Placid, aux Etats-Unis. Maxime Béguin s’est signalé en ce début de saison en terminant notamment 10e de la première manche de la Swiss Cup à Goms, en Hauts-Valais.

Maxime Béguin (2004) étudie les sciences économiques à l’Université de Neuchâtel. Mais parallèlement, c’est aussi un sportif d’élite qui a trouvé un équilibre entre études et entraînements, indique le communiqué du Giron jurassien des clubs de sports de neige. En janvier prochain, il aura l’occasion de se confronter aux meilleurs étudiants de la planète. « Entre les cours et le sport, ça se passe bien, mentionne Maxime Béguin. Ça fait des bonnes journées, mais j’ai un arrangement avec l’Université de Neuchâtel pour mener de front mes études et la pratique du ski de fond de compétition », se réjouit le jeune homme de 18 ans. Maxime Béguin reste conscient qu’il figurera à Lake Placid parmi les plus jeunes participants à la compétition.

Dimitri Cuche, actuel entraîneur du CRP Ski Alpin GJ, est le dernier représentant en date du Giron Jurassien à avoir participé à des Jeux mondiaux universitaires d’hiver. Il avait décroché l’or en slalom et en slalom géant à Harbin en Chine en 2009. /comm-mne