Début de saison prometteur des jeunes fondeurs

Les jeunes fondeurs du SC La Vue-des-Alpes ont frappé fort lors des deux épreuves d’ouvertures du circuit national de ski nordique, samedi et dimanche dans la vallée de Conches, en Haut-Valais. Ilan Pittier a pris la quatrième place de la finale du sprint de la catégorie des moins de 20 ans, après avoir signé le meilleur temps du prologue devant son camarade de club Léo Guenin. Ce dernier se classera finalement sixième.

Le lendemain, toujours chez les moins de 20 ans, Maxime Béguin termine dixième de la course individuelle en style classique.

A la suite de leurs bons résultats, Ilan Pittier et Léo Guenin ont été retenus par Swiss-Ski pour disputer la deuxième manche de la Coupe continentale, les 17 et 18 décembre à St-Ulrich am Pillersee, en Autriche. /comm-mne