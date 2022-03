Justine Herzog : espoir du ski romand

Justine Herzog sur le podium final. Les trois dernières compétitions du Trophée interrégional ouest de ski alpin se sont tenues à Loèche-les-Bains à la fin de la semaine. Ces compétitions réunissent les 100 meilleurs jeunes skieurs et skieuses de moins de 16 ans de l’ensemble de la Suisse romande et du Jura bernois.

Justine Herzog s’est classée 5e et 4e des deux Super-G au programme. Elle a revanche été éliminée en slalom. Pour sa dernière saison dans cette catégorie d'âge, la skieuse du Val-de-Ruz a pris la 2e place du classement général final du trophée. Lina Meyer (SC Biel/Bienne) et Kai Odot (SC Chasseral-Dombresson) se hissent également dans le haut du classement : les deux athlètes du Giron jurassien sont respectivement 7e et 9e avant leur ultime saison de compétition en moins de 16 ans l’hiver prochain.

À la suite de ces résultats, Justine Herzog, Lina Meyer, Kai Odot, ainsi que Quentin Cuche et Loukian Gindraux sont sélectionnés pour les championnats de Suisse des moins de 16 ans, de slalom et de slalom géant les 19 et 20 mars prochains à Saas-Fee. /mne