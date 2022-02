Deux Vaudruziens s’adjugent la Verticale. Julien Vuilliomenet et Fania Wäller ont remporté samedi la course de ski alpinisme disputée sur le domaine skiable du Pâquier. Fania Wäller de Savagnier s’est imposée en 36'45 avec 7'34 d’avance sur sa pousuivante Stéphanie Hainard. Chez les hommes, Julien Vuillomenet a terminé premier en 33'47 soit 1'40 de mieux qu’Alix Meyer. Soixante-deux skieurs et skieuses ont participé à l’épreuve.

Julien Vuilliomenet et Cindy Isler remportent également le Trophée des trois fondues qui regroupe la course vaudruzienne, la Chasseralienne et la grimpette de la Bosse à Tête-de-Ran. /lre