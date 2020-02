La faiblesse de l’enneigement dans l’Arc jurassien joue des tours à tous les organisateurs de course. En ski alpin, les manches de la Coupe Didier Cuche, réservées aux enfants, qui devaient se tenir le samedi 15 février aux Prés-d’Orvin et le dimanche 16 février à La Corbatière ont été annulées. Coté ski de fond, La Franches Nordique subi le même sort. Cette étape du Viteos ski Tour et manche de la Swiss Loppet, était programmée pour le 16 février aux Breuleux, dans les Franches-Montagnes. /mne