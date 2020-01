Le Tour de Sagnard annulé

La troisième manche du Viteos Ski Tour, le Tour de Sagnard, est annulée. Organisateur de la manifestation, le SC La Sagne a annoncé ne pas être en mesure de maintenir la manifestation agendée le dimanche 2 février 2020 sur Le Communal. Le bref épisode neigeux que connaît actuellement l’Arc jurassien ne permettra en effet pas d’assurer le bon déroulement de cette compétition de ski de fond indique mercredi un communiqué du Giron jurassien des clubs de sport de neige.

« C’est la mort dans l’âme que nous avons pris la décision d’annuler la course de dimanche », explique Laurent Singelé, chef technique du Tour de Sagnard. Les prévisions météorologiques et la hausse des températures rendent l'organisation d'une course malheureusement impossible. /comm-mne