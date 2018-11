Le Giron jurassien peut voir l'hiver en rose

Le Giron jurassien a dévoilé sa feuille de route pour l’hiver à venir. Au cours de sa traditionnelle conférence de presse d'avant-saison, l’organe faîtier des sports de neige – qui regroupe 31 clubs de l’Arc jurassien – a présenté un programme d’événements très varié. Son objectif est de s’adresser aussi bien aux sportifs chevronnés qu’à la relève par le biais de concepts qui favorisent la pratique du ski auprès des jeunes sous toutes ses formes (Coupe Didier Cuche, Dario Cologna Fun Parcours, e-liberty nordiX games).

En termes de compétition, les points forts de l’hiver s’articuleront pour le ski alpin autour des championnats du Giron jurassien de slalom spécial et de slalom géant, respectivement les 20 janvier et 9 février 2019 aux Bugnenets-Savagnières. La finale des championnats interrégions M16 se tiendra également dans la station du Val-de-Ruz les 16 et 17 mars prochain. Coté ski de fond, il faut retenir l’organisation des championnats romands, les 26 et 27 janvier 2019 à La Brévine.





Le travail paie toujours

Chef alpin du Giron jurassien, Jérôme Ducommun a aussi souligné que le travail de fond accompli depuis une dizaine d’années par le Centre régional de Performance portait ses fruits. Six skieurs alpins de la région ont pu intégrer le Centre national de performance de Brigue : celui-ci offre un cursus complète de sport-études pour les jeunes dès 16 ans. Il s’agit de Rémi Cuche, Pauline Schindelholz, Léa Kaufmann, Léa Friche, Bastien Hirschi et Amélie Klopfenstein. Il faut leur ajouter les noms de trois fondeuses Prisca Schneider ainsi qu’Emma et Lola Wüthrich. Solène Faivre, elle, a déjà intégré les cadres C de Swiss-Ski.

Depuis l’hiver 2016-2017, le Giron jurassien encadre ainsi de manière plus soutenue ses jeunes fondeurs et fondeuses, via un Centre régional nordique de performance. Les résultats sont là. Ilan Pittier et Lola Wüthrich ont par exemple été présélectionnés pour les Jeux olympiques de la jeunesse, en 2020 à Lausanne.

L’implication du Giron jurassion des clubs de sports de neige dans la formation a toutefois un coût. Le budget total de l’association avoisine les 500'000 francs par saison. Ce montant permet entre autres l’encadrement d’une trentaine de jeunes tout au long de l’année. /mne