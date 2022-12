1re manche: Vlhova en tête, Gut-Behrami 8e

La Slovaque Petra Vlhova pointe en tête du géant de Sestrières à l'issue de la première manche. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami a signé le 8e chrono.

En quête d'un premier succès dans cette Coupe du monde 2022/23, Petra Vlhova devance de 0''07 sa dauphine Marta Bassino, de 0''40 Tessa Worley (3e) et de 0''44 Mikaela Shiffrin (4e). Les sept premières partantes ont signé les sept meilleurs temps, sur une piste qui a rapidement marqué.

Partie avec le dossard no 12, la gagnante du géant de Killigton Lara Gut-Behrami a limité la casse. La Tessinoise accuse néanmoins 1''12 de retard sur Petra Vlhova. Michelle Gisin, modeste 25e dans la discipline à Killington, suit au 9e rang (à 1''22).

Wendy Holdener (12e à 1''94) et Camille Rast (13e à 1''99) figurent elles aussi dans le top 15 provisoire. Respectivement 19e et 21e après le passage de 37 concurrentes, Andrea Ellennberger et Simone Wild devraient elles aussi être de la partie en deuxième manche (dès 13h30).

