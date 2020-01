Journée anniversaire pour la Neuchâtel Hockey Academy

Réunir 1'000 spectateurs aux patinoires du Littoral pour une rencontre de Ligue A féminine de hockey sur glace : c’est l’objectif visé par les dirigeants de la Neuchâtel Hockey Academy. Ceux-ci lancent en effet une opération festive et sportive samedi pour marquer les vingt ans du club. L’événement tournera autour de deux matches de championnat, l’un en Ligue A et l’autre en ligue C. MC Roger apportera, lui, une touche plus musicale à la soirée.

En général, la Neuchâtel Hockey Academy n’attire guère plus qu’une poignée de spectateurs dans les travées de la patinoire annexe, au bord du lac. Vouloir en rassembler un millier paraît plutôt ambitieux. Présidente de la NHA, Laure Aeschimann l’avoue volontiers.